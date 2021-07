Sociale: Campidoglio, al via secondo cohousing per sostenere detenuti nel reinserimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’impegno per avviare sempre più servizi improntati sul modello dell’appartamento condiviso è stato massimo e oggi raccogliamo i frutti di un attento e serio lavoro di pianificazione. Favorire le reti di collaborazione con le realtà presenti sul nostro territorio è un obiettivo strategico fondamentale che abbiamo perseguito come Amministrazione, rafforzando i servizi presenti attraverso l’incontro e la collaborazione di diverse professionalità ed esperienze, unendo così le forze con l’obiettivo comune di sostenere le persone in condizioni di fragilità verso l’autonomia”, aggiunge l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì. (segue) (Com)