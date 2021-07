Sociale: Campidoglio, al via secondo cohousing per sostenere detenuti nel reinserimento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi, con l’inaugurazione del secondo appartamento in cohousing per il supporto alle persone detenute ed ex detenute, l’Asp Asilo Savoia e Roma Capitale continuano il loro impegno nella costante valorizzazione della Persona. Proprio attraverso progetti come questo si sostengono con solerzia tutti coloro che si trovano in condizioni svantaggiate, cercando in modo attivo di ridurre la marginalità sociale e fornendo a queste persone la possibilità di rimettersi in gioco e ripartire in modo diverso, facendo tesoro delle esperienze passate e guardando al futuro con maggiore fiducia”, continua la vice presidente dell’Asp Asilo Savoia Emanuela D’Imperio. “Servizi importanti che vanno nella direzione dell’accoglienza e dell’accompagnamento. Antidoti concreti alla recidiva”, conclude la garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale Gabriella Stramaccioni. (Com)