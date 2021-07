Recovery: Carfagna, la quota del 40 per cento al Sud c'è, "benaltrismo" principale nemico del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota del 40 per cento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destinato al Sud è "frutto di un calcolo che è stato fatto dal governo, presentato in Parlamento, validato dalla commissione che lo ha ritenuto solido e credibile". Lo ha detto Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale, in occasione del Summit del Women 20. "Il benaltrismo è il principale nemico del nostro Paese - ha aggiunto la ministra -. Ai professionisti del benaltrismo voglio dire che quel 40 per cento c'è". (Rin)