Clima: Amendola, Ambizione e pragmatismo per neutralità climatica nel 2050

- Il Green Deal è la visione per il futuro dell'Ue: proprio per questo è necessario essere al contempo ambiziosi e pragmatici per la sua realizzazione anche in Italia. Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola commenta il via libera della Commissione europea al pacchetto di misure legislative denominato ‘Fit for 55’ che prevede la revisione della normativa europea in materia di ambiente, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità per raggiungere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030. "Il pacchetto ‘Fit for 55’ approvato oggi dalla Commissione si inserisce in questa prospettiva. E’ una proposta che prevede mesi di negoziato, su cui lavoreranno per migliorarla il Governo italiano e i ministri competenti, in stretto raccordo con la Rappresentanza a Bruxelles", ha detto Amendola. "Fra le misure previste, guardiamo con favore all’istituzione di un fondo sociale per la transizione. Raggiungere la neutralità climatica al 2050, senza lasciare nessuno indietro, accompagnando aziende e lavoratori verso la transizione è il nostro obiettivo. Tutti insieme”, ha aggiunto il sottosegretario (Res)