Napoli: rimozione straordinaria rifiuti a campo rom Giugliano

- "Al campo rom di via Carrafiello, Giugliano, sono in corso gli interventi di rimozione straordinaria dei rifiuti accatastati a ridosso della zona Asi per iniziativa del Comune di Giugliano, a seguito di specifici finanziamenti conferiti dal Ministero dell’Ambiente. La Prefettura ha garantito un servizio di vigilanza da parte delle forze dell’ordine, volto ad evitare nuovi sversamenti di rifiuti per tutta la durata dell’intervento che si articolerà in circa 30 giorni". Lo ha annunciato la Prefettura in una nota.(Ren)