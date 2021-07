Whirlpool: de Magistris, solidarietà totale a lavoratori abbandonati dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vicinanza totale alle lavoratrici ed ai lavoratori della Whirpool scaricati dall'azienda ed abbandonati dal governo. Quanti parlamentari e ministri si sono fatti campagne elettorali sulla pelle viva della gente ingannandoli con false promesse. Vergognatevi! Un governo che si piega ad una multinazionale è un governo debole con i forti e forte con i deboli. Napoli non abbandonerà le donne e gli uomini della Whirpool di via Argine e lotterà per sempre al loro fianco." Lo ha affermato in una dichiarazione il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. (Ren)