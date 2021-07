Spagna: rapporto Bbva, quest'anno crescita Pil del 6,5 per cento e del 7 nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia spagnola crescerà del 6,5 per cento nel 2021 e del 7 per cento nel 2022. È quanto si evince da un rapporto presentato oggi dalla banca Bbva che rivede al rialzo di un punto percentuale la crescita del Pil nell'anno corrente e mantiene invariata quella del 2022. Tuttavia, secondo Jorge Sicilia, direttore di Bbva Research e capo economista di Bbva Group, queste previsioni sono realizzate in un contesto in cui da un lato "il livello dei contagi sta crescendo rapidamente", e dall'altro in attesa che arrivino i primi fondi europei del Piano per la ripresa. Pertanto, queste previsioni "non sono esenti da una revisione, anche verso l'alto, a seconda di come viene gestita la situazione", ha sottolineato Sicilia. La fine delle restrizioni e la riduzione dell'incertezza sui contagi hanno stimolato la crescita dei consumi durante il secondo trimestre, in particolare nei servizi, ha spiegato la banca. Per questo, e nonostante la forte incertezza che ancora circonda la crisi, "c'è una forte ripresa nel settore della ristorazione e del turismo, soprattutto interno". Nonostante l'impatto della variante Delta del coronavirus, "la riduzione dell'incertezza sugli indicatori di salute potrebbe consentire alla spesa dei turisti nazionali di superare i livelli osservati lo scorso anno", si sottolinea nel rapporto. (Spm)