Speciale difesa: Sahel, ministra Difesa francese Parly, non lasciamo la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la fine dell'operazione Barkhane la Francia non lascia il Sahel ma riadatta il dispositivo militare trasformandolo in "modo profondo". Lo ha detto la ministra della Difesa francese, Florence Parly, intervenendo ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter". "Vogliamo poter capitalizzare su due fatti importanti: abbiamo incontrato dei successi nella lotta che conduciamo contro i gruppi terroristici che sono le filiali di Al Qaeda e dello Stato islamico", ha detto Parly, ricordando che le forze armate dei Paesi della regione "hanno partecipato da diversi mesi a delle operazioni militari al fianco di Barkhane e hanno mostrato capacità di autonomia che non avevano prima". "La lotta contro il terrorismo non può riassumersi all'azione militare", ha aggiunto la ministra. (Frp)