© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "la scuola del sud è un tema nazionale, e dai dati emerge che non tutto il sud è uguale, e non tutte le località sono uguali, per questo occorre un intervento puntuale e preciso, che ponga la figura del dirigente al centro di questa operazione". Lo ha detto Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, in occasione della presentazione del rapporto nazionale "Le prove Invalsi 2021". (Rin)