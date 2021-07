Roma: Liburdi-Iannuzzi (Fd'I), bene sgombero immigrati dalla stazione Tiburtina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti per lo sgombero effettuato stamattina dall'Ama e dalle forze dell'ordine". Lo dichiarano in una nota congiunta Andrea Liburdi, dirigente romano di Fd'I e delegato ai rapporti con le associazioni, comitati, e per il volontariato di Roma Capitale, ed Emanuele Iannuzzi membro del coordinamento di Fd'I del secondo municipio e candidato al consiglio municipale. "Sono anni che ci battiamo per garantire ai cittadini romani la sicurezza e il decoro di uno snodo fondamentale come la stazione tiburtina. Ogni volta che facevamo un sopralluogo, una manifestazione o che sollecitavamo l'intervento delle autorità, prima si interveniva e poi tornava tutto come prima - aggiungono gli esponenti di Fd'I -. Lunedì abbiamo portato il candidato sindaco di centrodestra Enrico Michetti a verificare lo stato del posto e, dopo una tentata aggressione ai suoi danni, oggi vediamo i primi risultati. Sicuramente un ottimo segnale, ma adesso ci aspettiamo che non si chiudano più gli occhi su una problematica che danneggia tutti. Sicuramente con Michetti sindaco potremo stare molto più tranquilli", concludono.(Com)