Covid: Assoturismo Roma Lazio, scandaloso andare a rimorchio dei francesi su green pass

- "Scandaloso solo pensare di andare a rimorchio dei francesi sul green pass. Il governo pensi con la propria testa i ricoveri sono bassissimi e un provvedimento del genere bloccherebbe la ripresa economica". Lo dichiara, in una nota, Daniele Brocchi segretario del Turismo di Assoturismo Confesercenti di Roma e del Lazio. "Il turismo di Roma e del Lazio come di tutta Italia - spiega - non si può permettere una battuta di arresto. Si alle precauzioni e controlli ma non all'apartheid dei vaccinati. Che siano gli operatori singolarmente a decidere se accettare solo clienti con green pass o no e non ad una imposizione del governo. Siamo in piena estate con prenotazioni in corso e già effettuate da tempo il governo spero se ne renda conto. Il problema sono le feste improvvisate vedi gli Europei. Nel caso in cui si adotterà il sistema francese siamo prontissimi ad una battaglia legale senza uguali". (Com)