- Alla sanità del Lazio 203 punti per la prima volta. "Balzo in avanti dei livelli di assistenza e qualità delle cure, 10.000 assunti in 3 anni. Regione leader nelle vaccinazioni". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Il Lazio esce dal tunnel, non fermiamoci più. Grazie a grande comunità che ha creduto in cambiamento", conclude il governatore. (Rer)