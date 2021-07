Ue: Corte giustizia respinge ricorso Nike e Converse, legittima l'indagine fiscale Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha respinto il ricorso di Nike e Converse contro la decisione della Commissione europea di avviare il procedimento d'indagine formale in merito alle decisioni fiscali adottate dall'amministrazione finanziaria olandese a favore dei due marchi. Oltre ad aver rispettato le norme procedurali, secondo il Tribunale, la Commissione ha adempiuto all'obbligo di motivazione e non è incorsa in errori manifesti di valutazione. Lo si apprende dalla Corte che ha ricordato che, nel 2019, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale relativo alle decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulings) adottate dall'amministrazione finanziaria olandese a favore, da una parte, della Nike European Operations Netherlands nel 2006, 2010 e 2015 e, dall'altra parte, della Converse Netherlands nel 2010 e 2015. La Commissione ha ricordato anche che Nike e Converse sono due società olandesi figlie di una holding olandese, la Nike Europe Holding, che è detenuta dalla Nike Inc. che ha sede negli Stati Uniti. Tali tax rulings convalidano, sul piano fiscale, un'operazione sui prezzi di trasferimento, in particolare il livello dei corrispettivi (royalties) dovuti dalla Nike e dalla Converse ad altre società del gruppo Nike, non assoggettate ad imposta nei Paesi Bassi, a fronte dello sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale. Tali royalties sono fiscalmente deducibili dal reddito imponibile della Nike e della Converse nei Paesi Bassi. (segue) (Beb)