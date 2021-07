Ue: Corte giustizia respinge ricorso Nike e Converse, legittima l'indagine fiscale Commissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la valutazione provvisoria della Commissione, tali tax rulings conferiscono un vantaggio selettivo, in quanto l'imposta sulle società, alla quale la Nike e la Converse sono soggette nei Paesi Bassi, viene calcolata sulla base di un livello di profitto annuale inferiore rispetto a quello che si avrebbe se le operazioni infragruppo di tali società fossero calcolate ad un prezzo applicato secondo il principio di libera concorrenza. L'importo dei corrispettivi dovuti dalla Nike e dalla Converse non corrisponde all'importo che sarebbe stato pattuito a condizioni di mercato per una transazione comparabile tra società indipendenti. In questo contesto, la Commissione ha deciso, nel 2019, di avviare un procedimento di indagine formale per accertare l'eventuale sussistenza di un aiuto di Stato illegale. La Nike e la Converse hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione della Commissione, portando argomenti relativi alla violazione dell'obbligo di motivazione, ad errori manifesti di valutazione e al mancato rispetto dei diritti procedurali. Con la sentenza di oggi, il Tribunale non accoglie nessuno degli argomenti addotti e quindi respinge integralmente il ricorso. (segue) (Beb)