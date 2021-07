Ue: Corte giustizia respinge ricorso Nike e Converse, legittima l'indagine fiscale Commissione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale rileva che la decisione di avviare il procedimento di indagine formale chiude la fase preliminare di esame. Pertanto la valutazione da parte della Commissione delle misure in questione non può essere definitiva, ma può evolvere nel corso del procedimento formale, destinato all'acquisizione di informazioni aggiuntive dai Paesi Bassi e da eventuali soggetti interessati. Inoltre, secondo il Tribunale, la decisione impugnata è provvista di una motivazione chiara ed inequivoca e la motivazione della decisione impugnata non presenta alcuna contraddizione interna sotto il profilo dell'esame della selettività delle misure in questione. La Commissione ha adempiuto il proprio obbligo di motivazione in riferimento alla valutazione della comparabilità della situazione della Nike rispetto a quella di altre imprese. Inoltre il Tribunale rileva che spetta alla Commissione confrontare l'utile imponibile del beneficiario con la situazione derivante dall'applicazione delle norme impositive ordinarie del diritto olandese ad un'impresa che si trova in una situazione di fatto comparabile ed esercita le proprie attività in condizioni di libera concorrenza. Infine, il Tribunale ricorda che l'avvio del procedimento di indagine formale ha lo scopo di consentire alla Commissione di ottenere tutti i pareri necessari per poter essere in grado di adottare una decisione definitiva. Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia adempiuto al proprio obbligo di avviare il procedimento d'indagine formale in presenza di serie difficoltà, e ciò senza commettere errori manifesti di valutazione. (Beb)