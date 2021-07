Carceri: De Petris (Leu), su pestaggi serve commissione parlamentare d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere "non sono un caso isolato. Si moltiplicano notizie di pestaggi indegni di un Paese civile e democratico in molti istituti penitenziari. Attualmente stanno indagando sei procure e nel carcere di Modena si sarebbero verificati episodi di vera tortura. E' evidente che spetta al Parlamento far luce su quel che è successo negli istituti penitenziari italiani all'inizio della pandemia ma non solo in quella fase". Lo afferma in una nota la capogruppo di Liberi e uguali al Senato. "Troppi elementi - prosegue - fanno credere che le regole democratiche e le stesse leggi non sino adeguatamente rispettate nelle carceri italiane e che queste siano considerate zone franche dove si possono ignorare leggi e diritti. E' necessario dunque che sia istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta, incaricata di far piena luce sulla situazione delle carceri e sul rispetto delle regole democratiche al loro interno". (Com)