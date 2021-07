Difesa: Polonia acquista 250 carri armati M1A2 Abrams

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia acquisterà 250 carri armati M1A2 Abrams SEpv3 per i soldati dell’Esercito. Il Consiglio dei ministri ha adottato una risoluzione sul finanziamento dell’operazione al di fuori del bilancio del ministero della Difesa. Gli Abrams saranno di stanza in Polonia orientale. L’annuncio dell’acquisto è stato fatto dal ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak, e dal vicepremier, Jaroslaw Kaczynski, in conferenza stampa. “Sono carri armati ultramoderni, che sono in grado di compiere diversi tipi di manovra”, ha detto Kaczynski, aggiungendo che la quantità di mezzi acquistati consentirà di formare ben quattro battaglioni. “Seguiamo il principio per cui chi vuole la pace deve prepararsi alla guerra. Noi vogliamo la pace ma in caso di cattiva sorte le nostre difese saranno più forti”, ha continuato il vicepremier. Gli Abrams ordinati dalla Polonia sono stati costruiti “come risposta ai più moderni carri armati russi T-14 Armata. I primi arriveranno in Polonia l’anno prossimo”, ha detto il titolare della Difesa di Varsavia. L’acquisto è una risposta “alle sfide che affrontiamo nell’ambito della sicurezza internazionale. Il nostro obiettivo è quello della deterrenza di un potenziale aggressore”, ha proseguito Blaszczak. (Vap)