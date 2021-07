Roma: Raggi, contro usura soluzione microcredito, nella Capitale fondo da 3 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione contro l'usura è il microcredito, a Roma fondo da 3 milioni. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Non possiamo permettere che quando c’è una crisi la prima risposta arrivi dalla criminalità. Non possiamo permettere a gente senza scrupoli di approfittare della disperazione delle persone, di chi non sa come andare avanti perché ha perso il lavoro, o rischia di chiudere la propria attività - spiega la sindaca -. Questa mattina all’alba, a Roma, è partita un’operazione antiusura. Da quanto emerso dalle indagini alcuni criminali avrebbero elargito prestiti, con interessi usurai tra il 130 e il 480 per cento, a piccoli imprenditori e a persone in difficoltà economica nella zona sud della città - aggiunge -. A chi pensa che non ci siano alternative all’usura, che l’unica soluzione per non affondare sia quella di rivolgersi agli strozzini dico: una via sana, legale, sicura e rapida esiste. È il microcredito. A Roma abbiamo aperto un fondo da 3 milioni destinato proprio a chi non ha le garanzie accettate dalle banche e si vede trascinare in una spirale verso il basso. Sono diverse le persone che ne hanno già beneficiato e che hanno ammesso che, se non fosse stato per il microcredito, non avrebbero avuto altra scelta se non quella disperata dell’usura - prosegue la sindaca -. Quando c’è una crisi, devono essere le istituzioni a dare una risposta. Noi l’abbiamo fatto e sono felice di sapere che Roma è stata in grado di supportare e, in alcuni casi salvare, cittadini e famiglie", conclude Raggi. (Rer)