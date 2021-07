Algeria: presidente Tebboune, apertura confine Niger per favorire export nel Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confine tra Algeria e Niger sarà presto riaperto per favorire le esportazioni nel Sahel. Lo ha dichiarato il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, dopo l’incontro di ieri con il presidente del Niger, Mohamed Bazoum. Grazie alla “totale convergenza” dei due Paesi sulla questione relativa all’apertura dei confini, l’Algeria potrà sfruttare la sua posizione per esportare i suoi prodotti nella regione del Sahel. Per quanto riguarda la cooperazione in tema di sicurezza, Tebboune ha sottolineato l’approvazione di tutte le proposte avanzate da Bazoum, in particolare per quanto riguarda l’addestramento delle forze di sicurezza. Da parte sua, il presidente del Niger ha inserito l'apertura del confine tra i due Paesi nel programma lanciato nella regione di Diffa, nella parte orientale del Niger. Il programma in questione riguarderà oltre 100 mila persone e consiste nel riportare a casa tutti coloro che, a partire dal 2015, risultano sfollati per motivi di sicurezza e necessitano ora di assistenza umanitaria ed economica le quali, secondo Bazoum, saranno facilitate dall’apertura del confine con l’Algeria.(Ala)