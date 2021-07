Russia: Cremlino, Putin guidato da opinione maggioranza cittadini su matrimoni omosessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin è guidato dall'opinione della maggioranza dei russi e dalla Costituzione sulla questione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Non c'è bisogno di cercare alcuna forma di registrazione di compromesso. Abbiamo una formulazione assolutamente inequivocabile nella Costituzione e una immagine assolutamente inequivocabile dei cittadini della Federazione Russa che sostengono una posizione così inequivocabile", ha affermato Peskov. La Corte europea per i diritti dell'uomo (Cedu) ha stabilito ieri che la Russia aveva violato l'articolo della Convenzione relativo al rispetto della vita privata e familiare, rifiutando di registrare le unioni omosessuali. A questo proposito, il tribunale internazionale con sede a Strasburgo ha chiesto alle autorità russe di legalizzare la registrazione delle unioni omosessuali, nella forma che ritiene opportuna. La nuova Costituzione russa è stata approvata nel periodo giugno-luglio 2020, con voto popolare. Gli emendamenti alla Costituzione hanno ricevuto il sostegno di quasi il 78 per cento degli elettori. Le modifiche includono, oltre all'"azzeramento" del mandato presidenziale di Putin, la supremazia della Costituzione russa sul diritto internazionale e il consolidamento del concetto di matrimonio come unione di un uomo e una donna. (Rum)