Romania: investimenti diretti esteri in crescita nei primi 5 mesi dell'anno

- Gli investimenti diretti dei non residenti in Romania sono stati pari a 2,432 miliardi di euro, in aumento con 1,674 miliardi di euro rispetto al periodo gennaio-maggio 2020. Lo riferisce la Banca nazionale di Romania (Bnr) con un comunicato. Le partecipazioni (comprensivo della stima dell'utile netto reinvestito) sono state pari a 2,340 miliardi di euro e i prestiti infragruppo hanno registrato un valore netto di 92 milioni di euro. I dati del Registro delle imprese mostrano che il numero di società a capitale straniero di nuova costituzione in Romania è aumentato, nei primi cinque mesi del 2021, del 45 per cento, rispetto all'analogo periodo del 2020, a 2.100 unità. Le 2.100 nuove società avevano un capitale sociale sottoscritto per un importo totale di 21,595 milioni di dollari, quasi nove volte superiore a quello delle società registrate nel gennaio-maggio 2020 (2,43 milioni di dollari). A fine maggio 2021, in Romania erano 233.076 le società con partecipazione straniera al capitale. Il valore del capitale sottoscritto è stato di 64,035 miliardi di dollari. Il maggior numero di società a partecipazione straniera è con investitori dall'Italia, rispettivamente 49.978 (capitale sottoscritto 3,896 miliardi di dollari), ma il valore più alto del capitale sociale appartiene alle società olandesi, rispettivamente 12,564 miliardi di dollari, in 5,578 società. (Rob)