Etiopia: premier Ahmed promette di respingere i "nemici" dopo nuova offensiva tigrina

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha promesso di respingere gli attacchi dei "nemici" dell'Etiopia dopo che i combattenti del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) hanno lanciato una nuova offensiva per riconquistare il territorio nella regione devastata dalla guerra. "Difenderemo e respingeremo questi attacchi dai nostri nemici interni ed esterni, lavorando per accelerare gli sforzi umanitari", ha detto Ahmed in una dichiarazione pubblicata su Twitter. "Abbiamo intrapreso un cessate il fuoco unilaterale per evitare ulteriori conflitti, per fornire alla popolazione una tregua durante la stagione agricola e per consentire alle operazioni di aiuto di procedere senza scuse", ha affermato. "Attraverso il cessate il fuoco umanitario unilaterale recentemente dichiarato, il governo dell'Etiopia ha mostrato al mondo le buone intenzioni per il benessere delle persone della regione del Tigrè. Il governo federale credeva che il cessate il fuoco avrebbe placato le ostilità e avrebbe dato possibilità agli agricoltori di impiegare la stagione delle piogge mentre le persone ricevono assistenza umanitaria senza presunti impedimenti. (...) Ma, fedele alla sua fama, il Tplf ha scelto la violenza invece della pace. Ha dimostrato che non può sopravvivere senza coinvolgersi in conflitti. Ha continuato ad usare i bambini soldato anestetizzandoli attraverso la droga. La forza di difesa etiope è costretta a proteggere questi ragazzi", ha attaccato Ahmed, aggiungendo che il governo federale è determinato ad arginare questa minaccia. "Faciliteremo le operazioni umanitarie e difenderemo il Paese dagli attacchi congiunti dei suoi nemici interni ed esterni", ha detto. (segue) (Res)