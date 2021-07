Etiopia: premier Ahmed promette di respingere i "nemici" dopo nuova offensiva tigrina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo etiope ha poi accusato la comunità internazionale di "essersi dimenticata presto" delle sue dichiarazioni sulla carestia incombente nel Tigrè. "Non hanno detto niente mentre la Giunta (del Tplf) reclutava bambini come soldati. Tendono persino a puntare il dito contro il governo dell'Etiopia anche quando la Giunta considera i corridoi umanitari come centri di conflitto militare. (...) Il governo federale desidera annunciare che è pronto ad intraprendere tutte le azioni corrette per il benessere degli etiopi e della nazione. Il governo invita i popoli etiope a proteggersi dalle influenze delle informazioni false e dalla macchina propagandistica della Giunta, il cui potere residuo sta solo nel creare informazioni false. Il popolo etiope dovrebbe capire che i nostri nemici interni ed esterni stanno lavorando all'unisono per seminare dissenso e sfiducia tra di noi. Il governo esorta il popolo etiope a stare unito e a continuare a sostenere le Endf (Forze di difesa dell'Etiopia) in tutti i modi possibili e difendere la sovranità del Paese e invertire la minaccia rappresentata dai nemici interni ed esterni del Paese", conclude la dichiarazione. (segue) (Res)