Speciale difesa: Sahel, capo di Stato maggiore Difesa Francia, in operazioni anti-jihadiste colpiti anche dei minorenni

- Durante le operazioni militari anti-jihadiste condotte nel Sahel sono stati colpiti anche dei minorenni perché "non erano stati identificati come tali". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde" il capo di Stato maggiore della Difesa francese, il generale François Lecointre, che dopo un mandato durato quattro anni il 21 luglio lascerà il posto all'attuale capo di Stato maggiore dell'Esercito, Thierry Burkhard. "Se individuo persone che stanno posizionando un esplosivo o stanno accerchiando un posto alleato, anche se queste persone non hanno armi e ho la certezze dai loro movimenti che stanno preparando un'aggressione, considero che si tratta di nemici", spiega il generale. "Abbiamo avuto dei dubbi, perché gli individui che puntavamo hanno fatto ricorso a dei bambini soldato", aggiunge Lecointre. In merito al ritiro progressivo dell'operazione Barkhane annunciato nei giorni scorsi dal presidente Emmanuel Macron, Lecointre afferma che l'obiettivo è quello di "ritirare i reggimenti francesi che agiscono direttamente a contatto con il nemico, mantenendo un appoggio" nella zona con droni e caccia. L'altra sfida, spiega il capo di Stato maggiore, consiste nell'impedire "l'instaurazione di un califfato territoriale nella zona delle tre frontiere" a cavallo tra Niger, Mali e Burkina Faso. Barkhane, che attualmente conta 5.100 militare, verrà ridotta arrivando a 2.500-3 mila effettivi. In quest'ottica, il presidente Macron ha "indicato la tendenza generale" che consiste nel "non essere più in prima linea". (Frp)