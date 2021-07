Speciale difesa: focolaio di Covid a bordo di navi della Royal Navy dopo scalo a Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un focolaio di coronavirus è stato segnalato sulla più grande nave da guerra della Marina militare britannica (Royal Navy), la Hms Queen Elizabeth, dopo che la portaerei ha fatto scalo nel porto cipriota di Limassol. Secondo i media britannici, almeno 100 membri dell'equipaggio sono risultati positivi al tampone, dopo essere stati visti "fare festa" nella città cipriota. Il quotidiano "Daily Mail" riferisce di altri altri casi di positività registrati su diverse altre navi da guerra della flotta che accompagnano la Hms Queen Elizabeth. Secondo la testata, tutti i componenti dell'equipaggio avevano già completato il ciclo vaccinale anti Covid prima della sosta programmata a Limassol. Inoltre sono in atto continui test e scaglionamento durante l'orario dei pasti per limitare il rischio di un ulteriore contagio a bordo. La portaerei è partita da Portsmouth il 22 maggio, guidando una flotta di nove navi per compiere un viaggio di 26 miglia nautiche tra Mediterraneo, Oceano Indiano e Asia orientale. La nave ha attraccato a Limassol il 30 giugno, la sua seconda tappa dopo la prima in Sicilia. L'intera flotta ha partecipato a esercitazioni congiunte con le forze britanniche a Cipro, inoltre le unità della Marina militare britannica hanno anche ricevuto addestramento presso le basi britanniche sull'isola e praticato sport e altre attività ricreative durante il soggiorno a terra. Fonti hanno detto al tabloid "The Sun" che nessun membro dell'equipaggio necessita di essere ricoverato e che i numeri delle infezioni stanno iniziando a diminuire. Ma l'intera flotta dovrà rimanere ferma per altre tre settimane mentre gli scali programmati potrebbero essere posticipati se ulteriori casi dovessero essere rilevati. (Rel)