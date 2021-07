Speciale difesa: Sudafrica, Unione africana condanna le violenze, bilancio sale a 72 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Sudafrica, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, ha escluso la possibilità di dichiarare uno stato di emergenza nelle due province del Gauteng e del KwaZulu-Natal, da giorni teatro di violenze, affermando che il presidente Cyril Ramaphosa lo farà "solo quando necessario". In dichiarazioni riportate dall'agenzia di stampa istituzionale "Sa News", il ministro ha fermamente condannato gli episodi di saccheggio e i danni alle infrastrutture registrati nel Paese in reazione all'arresto dell'ex presidente Jacob Zuma, ma ha ritenuto che l'attuale situazione non giustifichi lo stato di emergenza. Mapisa-Nqakula si è espresso nel corso di un briefing congiunto dei ministri della Giustizia, Difesa e Sicurezza (Saps). "Se verrà il momento, sulla base delle notizie raccolte e coordinate dalle tre entità Saps, il presidente (Ramaphosa) ne sarà informato e (solo) allora dichiarerà lo stato di emergenza, se necessario, sulla base di quel rapporto di valutazione". Pur riconoscendo la gravità della situazione e dicendosi "preoccupato" per quanto sta accadendo nel Paese, il ministro ha sottolineato che lo stato di emergenza implica la sospensione di tutte le libertà civili "e che i militari si impadroniscono del Paese. Non pensiamo di aver raggiunto quel punto", ha dichiarato. (Res)