Speciale difesa: la Russia fornirà all'India motori per aerei da addestramento

- United Engine Corporation, parte del gruppo a controllo statale russo Rostec, ha fornito alla indiana Hal Corporation due motori AL-55I per la fase finale dei test di certificazione del velivolo indiano Hjt-36. È quanto annunciato dall'ufficio stampa di Rostec. "Ci sono anche piani per aumentare gli indicatori di risorse per 16 motori AL-55I già forniti in precedenza alla società Hal. Inoltre, è già stato svolto un lavoro significativo per organizzare la produzione su licenza di motori AL-55I presso le imprese della società Hal", ha dichiarato il vicedirettore generale dell'United Engine Corporation, Jurij Shmotin. (Rum)