Speciale difesa: Cina-Tagikistan, i ministri degli Esteri stabiliscono di rafforzare la cooperazione

- La Cina e il Tagikistan hanno raggiunto un'ampia gamma di intese sull'approfondimento della cooperazione tra le due parti in nuovi ambiti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso di una conferenza stampa a seguito del colloquio con l'omologo tagiko, Sirojiddin Muhriddin, nella capitale Dushanbe. Dopo un confronto urgente sulla questione della sicurezza in Afghanistan, "i due Paesi hanno concordato di favorire lo sviluppo comune, considerando anche la realizzazione congiunta dell'iniziativa della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) per accelerare i progetti di cooperazione", ha dichiarato Wang. Inoltre, Cina e Tagikistan organizzeranno il primo Luban Workshop dell'Asia centrale, destinato al personale tecnico, e contribuiranno a rafforzare la capacità del Paese di raggiungere uno sviluppo sostenibile", ha aggiunto il ministro cinese. Pechino e Dushanbe hanno concordato di opporsi congiuntamente alla politicizzazione della pandemia e di resistere al "nazionalismo dei vaccini", rifiutando qualsiasi "divario immunitario", ha osservato Wang. Infine, Pechino "rafforzerà il coordinamento su questioni internazionali e regionali, manterrà l'ordine internazionale con le Nazioni Unite, difenderà il multilateralismo e si opporrà alle interferenze negli affari interni di altri Paesi". (Cip)