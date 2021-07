Speciale difesa: Pechino critica libro bianco difesa giapponese, "errori su Taiwan" e "grave irresponsabilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni della Cina giungono dopo che ieri, 13 luglio, il Giappone ha fatto riferimento per la prima volta in assoluto all'importanza della stabilità attorno allo Stretto di Taiwan nella nuova edizione del suo libro bianco della difesa. Nel documento pubblicato, intitolato "La difesa del Giappone", Tokyo avverte che la Cina ha ulteriormente intensificato le attività militari attorno all'isola nel corso del 2020. "Stabilizzare la situazione attorno a Taiwan è importante per la sicurezza del Giappone e la stabilità della comunità internazionale", afferma il rapporto, che riprende le dichiarazioni congiunte formulate dal premier Yoshihide Suga e dal presidente Usa Joe Biden lo scorso aprile, e la posizione formalmente assunta dal Giappone in occasione degli ultimi dialoghi diplomatici con l'Unione europea e con il G7. (Cip)