Speciale difesa: Venezia, Filt Cgil su grandi navi, serve soluzione a difesa dell'ambiente e a tutela del lavoro

- Siamo da subito disponibili per uno specifico ed urgente incontro con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il ministero della Cultura per rappresentare le nostre preoccupazioni e necessità per le attività portuali e marittime di Venezia, direttamente coinvolte dal nuovo provvedimento ma soprattutto per offrire ai lavoratori certezze e non promesse. A sostenerlo il segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo, commentando le misure del governo per il transito delle grandi navi a Venezia, sottolineando che "la tutela dell'ambiente e della laguna di Venezia non possono essere scambiate con una perdita importante di posti di lavoro". "Non abbiamo nessuna contrarietà - spiega il dirigente nazionale della Filt Cgil - a salvaguardare la laguna di Venezia e le sue bellezze e rispettiamo tutto e tutti ma a patto che non si abbandonino le imprese ed i lavoratori coinvolti, già pesantemente danneggiati dagli effetti della pandemia sul traffico passeggeri e crocieristico in particolare. I diritti dei lavoratori non possono essere zittiti con i 157 milioni del fondo, utile a realizzare anche gli approdi provvisori a Marghera. E' la solita politica dei due tempi che rischia di annunciare l'ennesimo disastro all'economia del Paese ed in particolare del territorio veneziano. Siamo - afferma infine Colombo - per una soluzione capace di contemperare le due necessità affinché la tutela dell'ambiente e del lavoro possano essere garantite alla pari in una soluzione senza vuoti di operatività per dare continuità all'economia di quel territorio". (Com)