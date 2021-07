Speciale difesa: Moldova, Consiglio d'Europa rafforzerà cooperazione con nuovo Parlamento e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio d'Europa è pronto ad ampliare la sua piena cooperazione nella sua area di competenza con il nuovo Parlamento e governo di Chisinau alla luce delle recenti elezioni parlamentari che si sono tenute nel Paese. Lo ha detto il direttore dell'Ufficio del Consiglio d'Europa a Chisinau, William Massolin, in occasione del 26mo anniversario della piena appartenenza della Moldova al Consiglio d'Europa. "Negli ultimi 26 anni, il Consiglio d'Europa e la Moldova hanno lavorato insieme per una visione comune: pari diritti e opportunità per tutti. A un bivio, il Consiglio d'Europa ha dimostrato di essere un partner devoto della Moldova e continuerà a sostenere i suoi cittadini per la difesa dei valori democratici, dei diritti umani e dello stato di diritto. Il voto dei cittadini nelle recenti elezioni parlamentari anticipate è una parte essenziale del processo democratico. Il Consiglio d'Europa è pronto ad ampliare la sua piena cooperazione nella sua area di competenza con il nuovo Parlamento e governo di Chisinau", ha affermato Massolin secondo quanto riferito in un comunicato dall'Ufficio del Consiglio d'Europa a Chisinau. (Rob)