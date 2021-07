I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: incitamento alla violenza, profilo Twitter leader opposizione Malema sospeso temporaneamente - Il profilo Twitter del leader del partito di opposizione sudafricano dei Combattenti per le libertà economiche (Eff), Julius Malema, è stato temporaneamente oscurato per aver violato le linee guida della piattaforma social. Lo riferiscono i media sudafricani, secondo cui Mbuyiseni Ndlozi, deputato e membro dell'Eff, ha pubblicato sul proprio account Twitter uno screenshot del messaggio con cui Twitter informa Malema del divieto temporaneo. In una serie di tweet pubblicati nei giorni scorsi, Malema aveva minacciato di mobilitare i suoi sostenitori a partecipare alle proteste che da alcuni giorni stanno infiammando il Paese, degenerando in violenze e saccheggi nelle province di KwaZulu-Natal e Gauteng. “Niente soldati nelle nostre strade! Altrimenti ci uniamo (alle proteste). Tutti i combattenti devono essere pronti... non ci uccideranno tutti. Abbiamo bisogno di una soluzione politica a un problema politico, non di soldati", aveva scritto Malema su Twitter in segno di protesta contro il dispiegamento dell'esercito deciso dal governo per sedare le proteste. Il presidente Cyril Ramaphosa ha autorizzato il dispiegamento delle truppe nelle due province più colpite dalle violenze per aiutare a sedare i disordini seguiti all'incarcerazione dell'ex presidente Jacob Zuma, condannato a 15 mesi di reclusione per oltraggio alla corte. In un discorso alla nazione, Ramaphosa ha anche messo in guardia i cittadini dall'usare i social media per condividere contenuti falsi e provocatori. Finora le autorità hanno affermato che almeno 12 persone sono indagate per "incitamento alla violenza sui social media" e il ministro della Polizia, Beki Cele, ha riferito che le autorità giudiziarie stanno indagando sui post su Twitter scritti dalla figlia di Zuma, Dudu Zuma-Sambudla, per "difendere l'illegalità". (Res)