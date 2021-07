© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Centro anti-mine, strada costiera priva di ordigni e residuati bellici - Il direttore generale del Centro per l’azione anti-mine libico, colonnello Muhammad al Torjoman, ha dichiarato che la strada costiera Misurata-Sirte è “priva di mine e residuati bellici”, indicando che l'area costiera necessita ancora di ulteriori indagini. Lo ha riferito il governo di unità nazionale sulla sua pagina Facebook, affermando che ciò è avvenuto durante un incontro con il ministro di Stato per gli sfollati e i diritti umani, Ahmed Abu Khuzam. Al Torjman ha invitato il ministro di Stato per gli sfollati e i diritti umani a proseguire i programmi per lo sminamento delle aree disseminate da mine e residuati bellici in tutte le regioni del Paese, per facilitare e garantire il rientro in sicurezza degli sfollati. (segue) (Res)