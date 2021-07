I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Algeria conferma il “pieno coordinamento” prima di aprire le frontiere - Il direttore generale delle dogane algerine, Noureddine Khalidi, ha sottolineato la necessità di un “pieno ed efficace coordinamento” con le autorità libiche per garantire un regolare trattamento doganale e circolazione delle merci al confine. Khalidi ha affermato a Ilizi, vicino alla frontiera, che il valico di Al Dibdab è collegato al sistema informativo doganale nazionale del suo Paese, che garantisce l'elaborazione automatica e tempestiva delle operazioni di commercio estero. Il funzionario algerino ha inoltre verificato la prontezza della sede amministrativa nell'ambito della prevista riapertura del traffico commerciale con la Libia. I recenti preparativi confermano l'intenzione delle autorità di aprire le frontiere con la Libia dopo sette anni di chiusura, come confermato dall'ambasciatore algerino in Libia, Kamel Abdelkader Hijazi, durante un incontro pochi giorni fa con il Libyan Business Owners Council. (segue) (Res)