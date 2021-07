I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: dicastero degli Esteri smentisce dimissioni ministro Mangoush - Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale della Libia ha smentito le voci circolate sui social network sulle dimissioni del ministro Najla el Mangoush, negando quanto riportato sull'emissione di decisioni per nominare consiglieri nelle ambasciate. Il dicastero ha confermato che questa informazione non è vera, aggiungendo che "mira a interrompere il lavoro del ministero" e ha chiesto onestà e oggettività nel riportare tali notizie. Una fonte del ministero degli Affari esteri ha riferito all'emittente libica "Al Wasat" che Mangoush si trova ora in congedo fuori dalla Libia per motivi familiari. (segue) (Res)