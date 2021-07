© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: il ministro degli Esteri tunisino parteciperà a sessione Consiglio di sicurezza Onu - Il ministro degli Esteri della Tunisia, Othman Jerandi, ha annunciato la sua partecipazione a una sessione speciale ad alto livello del Consiglio di sicurezza dell'Onu sul processo politico in Libia. Lo ha affermato lo stesso capo della diplomazia tunisina via Twitter, rivelando che si recherà a New York quest’oggi per partecipare alla sessione sulla Libia prevista il 15 luglio. Vale la pena ricordare che la Tunisia siede al Consiglio di sicurezza del Palazzo di vetro in qualità di membro non-permanente in rappresentanza dei Paesi arabi. Jerandi ha indicato che resterà a New York fino a sabato 17 luglio, quando parteciperà a un incontro ad alto livello sulla "protezione dello spazio umano". Durante il suo soggiorno, il ministro terrà colloqui bilaterali con alcuni colleghi e sarà ricevuto dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. (Res)