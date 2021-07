I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: leader Hamas Haniyeh chiama presidente iraniano Raisi per congratularsi - Il capo dell’ufficio politico del movimento palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, ha chiamato ieri il neo-eletto presidente iraniano, Ebrahim Raisi, per congratularsi per la sua vittoria delle elezioni di giugno. Lo rende noto il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”, secondo il quale Haniyeh avrebbe descritto il rapporto di Hamas con l’Iran “forte, solido e stabile”. Da parte sua, Raisi avrebbe condannato “l’assedio israeliano della Striscia di Gaza, in forte contraddizione con le norme del diritto internazionale”. (segue) (Res)