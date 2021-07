I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Masdar firma due accordi per realizzare impianti fotovoltaici in Uzbekistan - La compagnia energetica emiratina Masdar ha annunciato la firma di due accordi per lo sviluppo di due diversi progetti fotovoltaici in Uzbekistan, per una capacità totale di 440 magawatt. Gli accordi sono stati firmati da Sardar Umurzakov, vice primo ministro e ministro degli Investimenti e del Commercio estero dell'Uzbekistan, e Mohammad Jamil Al Ramahi, amministratore delegato di Masdar. Inoltre, Al Ramahi ha firmato con il primo vicepresidente del consiglio di amministrazione della Compagnia nazionale elettrica dell’Uzbekistan, Sobirjon Artikov, un accordo per l’acquisto di energia. In base ai due accordi, Masdar svilupperà, costruirà e gestirà due centrali elettriche, ciascuna con una capacità di produzione di 220 megawatt. I due progetti, che saranno realizzati nelle regioni di Samarcanda e Jizak, inizieranno nel primo trimestre del 2023. (segue) (Res)