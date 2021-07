© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: inaugurata l'ambasciata degli Emirati, per Herzog "passo importante per tutto il Medio Oriente" - Gli Emirati Arabi Uniti hanno inaugurato l’ambasciata a Tel Aviv, in Israele, sulla scia della normalizzazione delle relazioni diplomatiche sancita dagli Accordi di Abramo, firmati a Washington il 15 settembre 2020. Alla cerimonia di apertura della sede diplomatica degli Emirati hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Israele, Isaac Herzog. L’ambasciatore degli Emirati a Tel Aviv, Mohammad Mahmoud al Khajah, ha dichiarato: “E’ un grande onore aprire l’ambasciata qui. Dieci mesi fa i nostri due Paesi hanno firmato gli Accordi di Abramo con una visione di dignità, prosperità e pace per i due popoli”. Il diplomatico ha definito l’apertura dell’ambasciata “solo l’inizio. Entrambi i Paesi sono innovativi e sfrutteremo questi nuovi approcci per la prosperità degli Stati”. Da parte sua, il presidente Herzog ha definito l’apertura dell’ambasciata “un passo importante per l’intero Medio Oriente. Vedere la bandiera degli Emirati nei cieli a Tel Aviv sembrava un sogno lontano. Oggi è una realtà”. Nel suo intervento, il capo dello Stato israeliano ha auspicato un’ulteriore espansione delle relazioni diplomatiche con altri Stati della regione. “Questo benedetto processo non può fermarsi. Nelle mie recenti conversazioni telefoniche con i leader della regione ho nuovamente capito che abbiamo più partner e alleati in questa missione di quanto pensassimo”. (segue) (Res)