I fatti del giorno - Roma (5)

- Rifiuti: Città metropolitana conferma "a breve ordinanza Raggi su discarica Albano", oggi i sindaci a Roma - Si è riunita stamattina la commissione Ambiente di Città metropolitana di Roma per discutere dell'ordinanza sindacale che porrà le condizioni per la riapertura della discarica di Albano Laziale. Nel corso della seduta alla quale, secondo quanto riferiscono fonti del centrodestra, non hanno partecipato i consiglieri del M5s e del Pd, la direttrice del Dipartimento Ambiente di Città metropolitana, Rosanna Capone, ha confermato di aver ricevuto l'indirizzo politico da Virginia Raggi a predisporre l'ordinanza. Alle 12:30 di oggi è previsto un incontro dei sindaci del territorio circostante alla discarica con il prefetto di Roma e nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, la seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina che discuterà in modo più generale della gestione dei rifiuti nella Capitale e degli eventuali rischi ambientali e sanitari. In concomitanza al consiglio straordinario della Capitale è prevista la presenza dei sindaci in piazza del Campidoglio, oltre che l'intervento del sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli, in Aula Giulio Cesare. (Rer)