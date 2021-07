I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carceri: Draghi e Cartabia oggi in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, oggi alle ore 16 visiteranno la Casa Circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Il carcere di Santa Maria Capua Vetere è stato, il 6 aprile 2020, teatro di violenze ai danni dei detenuti, oggi al centro di un’indagine. L’inchiesta era partita dopo le denunce, da parte di alcuni detenuti, di violenze avvenute nei loro confronti per la rivolta scoppiata il 6 aprile 2020 in seguito ad alcuni casi di positività al Covid nella casa circondariale. I 52 destinatari dell’ordinanza emessa dal gip di Santa Maria Caputa Vetere dovranno rispondere di torture pluriaggravate, maltrattamenti, lesioni personali, falso in atto pubblico aggravato, calunnia, favoreggiamento personale, frode processuale e depistaggio. (segue) (Rin)