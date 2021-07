© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa: il Pontefice è tornato in Vaticano - Papa Francesco è arrivato in Vaticano. Il Pontefice è sceso dall'auto a piedi per salutare alcuni militari prima di entrare a Santa Marta. Il Santo Padre appare affaticato ma sorridente dopo 11 giorni di ricovero al policlinico Gemelli di Roma dove si trovava in seguito ad un intervento al colon. (segue) (Rin)