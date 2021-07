I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccini: Costa, riflessione su green pass prematura, già introdotto per alcuni eventi - Sul green pass e la possibile obbligatorietà per accedere a ristoranti, eventi e altri servizi, "io credo che al momento sia una riflessione prematura, i dati a oggi ci dicono che nel nostro Paese, tutto sommato, la situazione è sotto controllo". Lo ha detto Andrea Costa (NcI), sottosegretario alla Salute, ospite della trasmissione "Radio Anch'io" su Radio Rai 1. "Dobbiamo convincerci anche che non dobbiamo valutare solo il numero di contagi, ma anche valutare con attenzione il numero degli ospedalizzati", ha aggiunto il sottosegretario. Il green pass "lo abbiamo già introdotto per alcuni eventi, pensiamo ai matrimoni, alcuni eventi all'aperto, agli stadi, pensiamo a quei luoghi dove ci sono grandi numeri e grande partecipazione", ha spiegato. "Però pensare ad attività come la ristorazione, io credo che sia una riflessione prematura. Poi se liberamente un ristoratore decide che nel proprio ristorante fa entrare solo clienti vaccinati o col green pass, è un'altra riflessione", ha precisato Costa. (segue) (Rin)