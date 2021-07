I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omofobia: Bonetti, su ddl Zan c'è potenziale convergenza - Oggi c'è una potenziale convergenza su una legge che non viene annacquata, ma che ha un obiettivo ben preciso: condannare la violenza, l'omofobia e la transfobia. Lo ha detto Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia, su RaiNews 24. "La politica, però, è fatta di consenso, di numeri" ha aggiunto la ministra. "Italia viva ha già votato questa legge alla Camera", conclude Bonetti, "noi portiamo avanti il nostro obiettivo, che è quello di far approvare questa legge". (segue) (Rin)