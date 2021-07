I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Guaidó incontra missione Ue, "nel Paese chiara violazione dei diritti umani" - Il leader di opposizione venezuelano, Juan Guaidò, ha affermato che il Paese sudamericano è testimone di "una chiara violazione dei diritti umani". Il politico venezuelano si è espresso in questi termini durante l'incontro con la missione "tecnica" dell'Unione europea inviata per decidere se Bruxelles parteciperà in qualità di osservatore alle elezioni amministrative di novembre. "Abbiamo parlato con la missione dell'Unione europea della violazione dei diritti umani, hanno assistito alla situazione", ha detto Guaidó, per poi aggiungere: “Coloro che stanno bloccando la possibilità di un accordo, di garanzie, di rimuovere le sanzioni, di recuperare il sistema giudiziario in Venezuela sono coloro che intendono nuovamente rapirci e arrestarci". (segue) (Res)