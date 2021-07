I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba: candidato alla presidenza del Perù Castillo, embargo “inumano e immorale” - Il candidato alle elezioni presidenziali in Perù, Pedro Castillo, ha espresso solidarietà con il popolo cubano, definendo “inumano e immorale” l’embargo imposto all’isola. “Sono solidale con la situazione che stanno vivendo oggi i nostri fratelli cubani. Il blocco storico è antiumano e immorale, a maggior ragione nell'emergenza globale di crisi sanitaria in cui ci troviamo”, ha scritto Castillo, che salvo sorprese dovrebbe essere proclamato a giorni presidente del Perù, sul suo account Twitter. “Il popolo cubano alza legittimamente la voce per le dure condizioni di vita che deve affrontare da oltre 50 anni. Tutto questo va risolto all'interno del Paese, curando i bisogni dei cittadini, ma soprattutto non mettendo a tacere la persecuzione economica nordamericana. Noi, come Paese latinoamericano, salvaguarderemo la sua sovranità, sostenendone l'urgente integrazione economica”, ha detto Castillo. (Res)