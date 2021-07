Omofobia: Garavini, non Iv, ma numeri dicono che su ddl Zan serve accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un solo voto. Tanto è lo scarto con il quale è stata respinta in Senato la richiesta di sospensiva presentata dalla destra sui lavori per il ddl Zan. Un salvataggio in extremis, possibile anche grazie ai voti di Italia viva. Questo è il clima con cui si insiste a voler portare il provvedimento in Aula. Con una visione ottusa. E con il rischio oggettivo di affossarlo. Se si vuole realmente approvare questa legge di civiltà, serve un accordo politico. Lo dicono i numeri. Non solo Italia viva". Lo dichiara in una nota la senatrice Laura Garavini, vicecapogruppo vicaria Italia viva-Psi.(Com)