Tunisia: Covid, 40 tonnellate di aiuti sanitari arriveranno domani dal Kuwait

- Il Kuwait invierà due aerei militari carichi di aiuti medici alla Tunisia. Lo ha rivelato l'ambasciatore della Tunisia in Kuwait, Hashimi Al-Ajili spiegando all'emittente radiofonica "Ifm" che il primo aereo trasporterà 40 tonnellate di aiuti sanitari e arriverà domani, giovedì 15 luglio, mentre il secondo aereo arriverà all'inizio della prossima settimana, secondo i dati preliminari. L'ambasciatore ha rivelato che questi aiuti comprenderanno apparecchiature per l'ossigeno, letti per la rianimazione, stimolatori cardiaci, respiratori, dispositivi per misurare i livelli di ossigeno nel sangue e altre attrezzature per le cure mediche anti-Covid. Al-Ajili non ha confermato la possibilità di un aiuto di dosi di vaccino, perché lo Stato del Kuwait, a sua volta, li necessita. (Tut)