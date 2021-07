Roma: estorsione e usura nel quartiere Laurentino, quattro arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Estorsione usura nel quartiere Laurentino: è in corso, dalle prime ore di questa mattina, un'operazione antiusura da parte della Squadra mobile - Sezione "Reati contro il patrimonio" - che, nell'ambito di una complessa attività investigativa coordinata dal Pool antiusura della Procura della Repubblica di Roma, sta eseguendo quattro misure cautelari emesse dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, dopo aver individuato e ricostruito le vicende di individui che elargivano prestiti, a interessi usurari, a diversi piccoli imprenditori e a persone in difficoltà economiche della zona sud-orientale della Capitale. Agli indagati, di età compresa tra i 29 ed i 65 anni, che operano prevalentemente nel quartiere Laurentino, sono contestati a vario titolo i delitti di usura ed estorsione aggravate nonché esercizio abusivo di attività finanziaria. Le indagini sono scaturite da alcune denunce fatte dalle vittime nelle zone Eur, Tintoretto e Marconi, Appio e Portuense, in cui i principali indagati "attingevano" pur avendo la loro base operativa nel quartiere Laurentino, dove venivano fissati appuntamenti con i clienti, concessi materialmente i prestiti di denaro ed effettuate le riscossioni. (segue) (Rer)