Roma: estorsione e usura nel quartiere Laurentino, quattro arresti (2)

- La figura di maggior spicco è il 34enne romano - figlio di un altro indagato, 65enne destinatario della misura di obbligo di presentazione alla Pg - che, sebbene incensurato e formalmente disoccupato, è risultato stabilmente dedito a fatti di usura e in grado di ricorrere anche a minacce ed esternazioni di carattere estorsivo per rientrare in possesso delle somme di denaro con interessi illegali pattuite con le vittime: personaggio contraddistinto dal più marcato temperamento criminale tra gli indagati, è destinatario del provvedimento di custodia cautelare degli arresti domiciliari, in quanto gestore in prima persona dell'attività di abusivismo finanziario in modo ripetuto, attraverso la concessione di svariati prestiti nell'arco di un lungo periodo temporale. Tra le persone sottoposte all'obbligo di dimora e divieto di avvicinamento nei confronti di una vittima, figurano invece un 57enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e braccio destro del 34enne con cui deve rispondere anche di estorsione aggravata in concorso il 29enne romano. (segue) (Rer)